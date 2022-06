Acontece Flávio Ribeiro Júnior toma posse como presidente do SESCON RS

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Ribeiro será o 10º presidente da entidade, que completa 35 anos no próximo dia 16 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O SESCON RS realiza nesta quinta-feira (09), às 19h, a posse da sua nova gestão, para o período 2022/2024. O empresário contábil Flávio Ribeiro Júnior será o novo presidente, em substituição a Célio Levandovski. Ribeiro será o 10º presidente da entidade, que completa 35 anos no próximo dia 16.

O novo presidente assume após um período de enfrentamento da calamidade pública gerada pela Covid-19. Muito embora os cuidados irão prevalecer por mais tempo, os indicadores nos mostram que a convivência social e profissional já retoma a prudente normalidade. É nesse contexto que Flávio Ribeiro Jr expressa sobre as primeiras ações de sua gestão:

Entre os temas iniciais da nova gestão estão o acompanhamento aos projetos das reformas tributária e administrativa do Governo Federal, em análise e votação na Câmara dos Deputados.

O SESCON RS também tem interesse no Projeto de Lei 17/2022, que garante direitos e garantias do contribuinte em relação a fazenda pública, que tramita na Câmara dos Deputados. Outra pauta legislativa que o SESCON-RS estará à frente é da atualização da tabela do imposto de renda, com uma defasagem de 134%, o que penaliza mais de 5 milhões de trabalhadores que poderiam estar isentos do desconto do IR em seus salários.

