Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Ali Klemt será a diretora e apresentadora do “Aliadas”, atração voltada ao universo feminino. Foto: Anna Alves/Especial O Sul Foto: Anna Alves/Especial O Sul

Dezenas de personalidades e influenciadoras digitais marcaram presença no evento de lançamento do “Aliadas”, novo programa da TV Pampa para debater questões relacionadas ao universo feminino e exaltar o potencial das mulheres. A celebração aconteceu na noite desta terça-feira (07), no 360 POA Gastrobar, com a participação da direção da Rede Pampa e colaboradores, além da diretora e apresentadora da atração, a comunicadora Ali Klemt.

Ali apresentou ao público o “Aliadas”, que tem estreia marcada para o dia 18 de junho e irá ao ar todos os sábados, às 12h, e contou de onde surgiu a inspiração para o programa. “Vem muito do meu idealismo de tornar o mundo um lugar melhor e da demanda de levar para a TV aberta um espaço seguro para abordar assuntos contemporâneos que permeiam a vida da mulher moderna, quebrando paredes e dividindo experiências.”

A programação será composta por debates, dicas e entrevistas especiais, “um verdadeiro hub de mulheres de sucesso na TV”, definiu Ali. A primeira convidada será a influenciadora Claudia Bartelle, que vai falar sobre a sua história de superação de um câncer de mama. “Fico muito feliz de participar da estreia desse programa que será um sucesso. É muito importante termos um espaço para conversar e contar nossas histórias, porque as mulheres unidas transformam o mundo”, comentou Claudia. Dentre outras presenças confirmadas estão a atriz Ingra Lyberato, a jornalista Mônica Salgado e a Miss Brasil 2021, Teresa Santos.

A direção da Rede Pampa ressaltou que o objetivo da atração é seguir ofertando uma programação que evidencia os assuntos locais. “A vocação da TV Pampa é a inovação. Hoje em dia, nós já oferecemos programas de notícias e de debate, e agora chegou a hora de um programa de entretenimento, que com certeza vai encantar os gaúchos”, destacou a diretora de conteúdo Marjana Vargas.

Para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, o Aliadas preenche uma grande lacuna do mercado de comunicação do Rio Grande do Sul. “A TV aberta do nosso estado merecia essa programação destinada às mulheres, com um conteúdo tão relevante sobre empoderamento e valorização feminina”, explicou Gadret.

O “Aliadas” contará ainda com um time variado de colunistas, mulheres com expertise em suas áreas de atuação, que irão compartilhar seus conhecimentos com os telespectadores. O projeto aposta na interatividade, na conexão e na troca com o público, indo além da televisão para tornar-se multiplataforma. Portanto, conteúdos exclusivos, materiais complementares e tudo sobre os bastidores do “Aliadas” poderão ser conferidos também nas redes sociais do programa e nas demais plataformas digitais da Rede Pampa.

Fotos: Anna Alves/Especial O Sul

