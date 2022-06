Acontece Referência em gestão de pessoas, Clarice Martins Costa lança livro sobre papel estratégico do setor

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

A autora atuou por 30 anos nas Lojas Renner e é a primeira mulher no Conselho de Administração do Grupo Panvel Foto: Michele Nicolaidis/Divulgação A autora atuou por 30 anos nas Lojas Renner e é a primeira mulher no Conselho de Administração do Grupo Panvel. (Foto: Michele Nicolaidis/Divulgação) Foto: Michele Nicolaidis/Divulgação

Referência em gestão de pessoas no Brasil, Clarice Martins Costa compartilha com o público sua vasta experiência na área no livro “Gestão de Pessoas na Estratégia Empresarial – O Novo Papel Estratégico da Tradicional Área de RH nas Organizações”, publicado pela editora Qualitymark.

Entre os temas tratados pela autora, que atuou por 30 anos nas Lojas Renner e é a primeira mulher no Conselho de Administração do Grupo Panvel, está a própria transformação do então chamado setor de Recursos Humanos para Gestão de Pessoas.

A obra tem sessão de autógrafos para convidados em Porto Alegre nesta -feira (08), às 18h, no Instituto Ling. Com prefácio de José Galló, presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, o livro aborda a modernização dessa área estratégica para as empresas e seus desafios diante da transformação digital, trabalhando em uníssono com o CEO e todo o C-Level das organizações.

Clarice explica aos leitores como se conduz com competência a gestão estratégica de pessoas, a fim de buscar, manter e desenvolver talentos nas empresas.

