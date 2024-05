Acontece SOS RS lança iniciativa para conectar desabrigados com vagas de emprego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

A plataforma irá realizar a correspondência entre os candidatos e as vagas disponíveis, facilitando a comunicação e o processo de contratação. Foto: Jürgen Mayrhofer Foto: Jürgen Mayrhofer

A plataforma SOS-RS, dedicada a apoiar as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul, lança uma nova iniciativa destinada a conectar abrigos, que recebem pessoas abrigadas em Porto Alegre, com oportunidades de emprego oferecidas por empresas locais.

A iniciativa envolve o desenvolvimento de um formulário digital que será preenchido pelos desabrigados com a assistência de voluntários. Este formulário coletará informações relevantes sobre as habilidades, qualificações e interesses dos desabrigados, facilitando a conexão entre candidatos e empresas interessadas em oferecer oportunidades de emprego.

O projeto tem como objetivo facilitar a reintegração dos desabrigados no mercado de trabalho, apoiando a recuperação econômica das famílias afetadas e também das empresas.

Como funciona?

Preenchimento assistido: voluntários estarão presentes nos abrigos para auxiliar os desabrigados no preenchimento do formulário, garantindo que todas as informações necessárias sejam coletadas de forma precisa e completa.

Disponibilização de vagas: as oportunidades de emprego disponíveis serão cadastradas na plataforma SOS RS e categorizadas conforme os interesses e qualificações dos candidatos.

Match entre candidatos e empresas: a plataforma irá realizar a correspondência entre os candidatos e as vagas disponíveis, facilitando a comunicação e o processo de contratação.

A SOS RS convida empresas de todos os setores a participar desta iniciativa, oferecendo vagas de emprego e contribuindo para a reconstrução da economia das famílias desabrigadas e do estado. Para mais informações clique aqui ou entre em contato pelo Instagram.

Sobre a SOS RS

A SOS RS é uma plataforma idealizada e desenvolvida por Klaus Riffel, Rhuam Estevam, José Fagundes, Manoel Júnior e Vinicius Arantes e surgiu com o intuito de apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Seu principal objetivo é proporcionar assistência humanitária e promover a solidariedade, conectando doadores e voluntários com as necessidades emergenciais das comunidades afetadas.

