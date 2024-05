Rio Grande do Sul Ministro descarta interferência nos preços das passagens aéreas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, voos estão limitados no Estado Foto: Divulgação Com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, voos estão limitados no Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira (21) que a pasta “não tem como intervir” nos preços das passagens aéreas no Rio Grande do Sul.

Segundo ele, o governo federal não possui meios para impedir um eventual aumento nos valores, considerando a limitação de voos com destino e saída do Estado em razão do fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que está alagado.

“A gente não tem como intervir no preço da passagem por uma questão de mercado”, afirmou Costa Filho. “O Estado não tem um papel intervencionista, o que a gente tem que fazer é um trabalho de sensibilização das companhias aéreas”, disse ele.

Com o fechamento do Salgado Filho, voos comerciais foram transferidos para aeroportos regionais do Rio Grande do Sul e para a Base Aérea de Canoas.

“Nós já tínhamos autorização para a execução de 81 voos semanais. Ontem [segunda] autorizamos ampliar mais 17 voos, totalizando 98 voos semanais, e mais esses 35 semanais no aeroporto de Canoas”, declarou Costa Filho em entrevista à CNN.

