Para ajudar na retomada econômica do Estado, campanha da Fiergs destaca a excelência dos produtos gaúchos

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, durante o lançamento da iniciativa em Porto Alegre Foto: Dudu Leal/Divulgação Presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, durante o lançamento da iniciativa em Porto Alegre. (Foto: Dudu Leal/Divulgação) Foto: Dudu Leal/Divulgação

Com o objetivo de ajudar na retomada da economia gaúcha após as enchentes que devastaram o RS, a Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) anunciou que colocará nas ruas o movimento “Produto RS”.

A campanha, lançada em março, destaca a excelência dos produtos da indústria gaúcha, que conquista mercados no mundo todo, exportando para 160 países. “E, agora, essa campanha ganha ainda mais sentido, pois o momento é de valorizar e motivar o consumo do que é feito aqui”, afirmou a Fiergs.

Com o conceito “Produto RS – Juntos Somos Fortes”, a entidade ressaltou que pretende “estimular o consumo de produtos da indústria gaúcha, fortalecendo a economia, assegurando empregos, gerando renda, beneficiando a população e contribuindo para a reconstrução do Estado”.

