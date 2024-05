Rio Grande do Sul Governo federal destinará mais de R$ 76 milhões para reconstrução de postos de saúde em 30 cidades gaúchas

Anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao lado do colega Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS). (Foto: Divulgação/MS)

O governo federal anunciou nessa terça-feira (21) a destinação de R$ 76,3 milhões ao Rio Grande do Sul para reconstrução de postos de saúde devastados pelas enchentes em 30 cidades. A verba está incluída em um total de R$ 202,2 milhões para a área da saúde no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Esse esforço gigantesco é fundamental”, declarou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao detalhar ações em apoio ao Estado, acompanhada do titular da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. “O que acontece no Rio Grande do Sul não é um desafio do estado ou dos municípios mais afetados. É um desafio para todo o Brasil.”

Além dos R$ 76,3 milhões oriundos do chamado “Novo PAC Seleções”, outros R$ 59,6 milhões serão liberados por meio de portarias federais com publicação prevista para os próximos dias. Em outra frente de atuação, o Ministério também destinou R$ 66,3 milhões para investimento na compra de medicamentos e insumos, dentre outros.

Com um investimento de R$ 31,5 bilhões para todo o Brasil em ações de saúde, o Novo PAC é considerado pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “um salto na expansão da assistência à população pelo Sistema Único de Saúde [SUS]”.

No Rio Grande do Sul, os valores do programa são considerados ainda mais essenciais para a retomada dos investimentos em políticas públicas diante da tragédia climática. A etapa de formalização para as propostas selecionadas prossegue até 31 de maio. As informações adicionais e documentos complementares podem ser acessados no site do InvestSUS.

Cidades gaúchas contempladas pelo Novo PAC

– Campo Bom: R$ 2.026.110.

– Canela: R$ 2.452.054.

– Capão do Leão: R$ 4.052.220.

– Carlos Gomes: R$ 2.026.110.

– Encantado: R$ 2.026.110.

– Erval Grande: R$ 2.026.110.

– Estrela: R$ 4.052.220.

– Faxinalzinho: R$ 2.026.110.

– Flores da Cunha: R$ 2.026.110.

– Glorinha: R$ 2.026.110.

– Gramado dos Loureiros: R$ 2.026.110.

– Guaporé: R$ 2.026.110.

– Imbé: R$ 2.452.054.

– Iraí: R$ 2.783.622.

– Lagoa vermelha: R$ 2.026.110.

– Lajeado: R$ 5.326.268.

– Marau: R$ 2.026.110.

– Osório: R$ 2.452.054.

– Passo Fundo: R$ 2.026.110.

– Poço das Antas: R$ 2.026.110.

– Rodeio Bonito: R$ 2.026.110.

– Ronda Alta: R$ 2.452.054.

– Rosário do Sul: R$ 4.052.220.

– Santana do Livramento: R$ 5.326.268.

– Santiago: R$ 2.026.110.

– Santo Augusto: R$ 2.026.110.

– São Francisco de Paula: R$ 2.026.110.

– São Pedro do Sul: R$ 2.026.110.

– Tuparendi: R$ 2.026.110.

– Vale do Sol: R$ 2.452.054.

