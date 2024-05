Rio Grande do Sul “SOS Rio Grande do Sul”: valor de R$ 2 mil começa a ser pago a mais de 2 mil vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Benefício é depositado no cartão pré-pago "SOS Rio Grande do Sul". (Foto: Nabor Goulart/Casa Civil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o final desta semana, 2.071 vítimas das enchentes em 13 cidades gaúchas terão recebido o valor de R$ 2 mil por pessoa oriundo de doações feitas via pix. O dinheiro é depositado no cartão pré-pago “SOS Rio Grande do Sul”, cuja distribuição começou no dia 17 em Arroio do Meio e Encantado (Vale do Taqueri) e prosseguiu seguiu nessa terça (21) em São Sebastião do Caí e Montenegro (Vale do Caí).

Nos próximos dias será a vez de moradores de Venâncio Aires, Taquari, Bom Retiro do Sul, Sinimbu, Santa Cruz do Sul, Candelária, Rio Pardo, Lajeado e Estrela. Dessa forma, em sete dias terão sido pagos R$ 4,142 milhões aos beneficiados da campanha.

Têm direito ao cartão residentes de municípios em estado de calamidade pública que morem em áreas atingidas por enchente, inscritos no CadÚnico e com renda familiar até três salários mínimos.

Com base no cruzamento de dados feito pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), foram identificados os primeiros beneficiados. Eles estão sendo contatados para comparecerem em pontos de atendimento ou agências da Caixa para retirarem os cartões.

A campanha de doação do pix SOS Rio Grande do Sul foi idealizada pelo governo do Estado e é conduzida, também, por um grupo de entidades privadas. Todos estão reunidos no Comitê Gestor do fundo, que definiu os critérios para a distribuição dos valores e acompanha todo o processo.

Em São Sebastião do Caí, o beneficiário Marcos Fernando de Souza já estava antes das 14h dessa terça (21) na agência da Caixa: “Fiquei muito feliz quando chegou a mensagem informando para vir ao banco retirar o cartão”. Com a casa atingida por enchente, ele pretende comprar bens para a residência, onde mora com a família.

Sua vizinha Andreia Aparecida dos Santos também ficou sabendo por mensagem que está entre as contempladas pela campanha. “Vou comprar um armário para roupas, pois perdi móveis com a enchente”, relatou. As informações são atualizadas no site estado.rs.gov.br.

Cronograma

– Sexta (17): Arroio do Meio – 330 cartões e Encantado – 101.

– Terça (21): São Sebastião do Caí – 49 e Montenegro – 174.

– Quarta (22): Venâncio Aires – 50 e Taquari – 28.

– Quinta (23): Bom Retiro do Sul – 45, Sinimbu – 54, Santa Cruz do Sul – 28 e Candelária – 16.

– Sexta (24): Lajeado – 481, Estrela – 569 e Rio Pardo – 146.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/sos-rio-grande-do-sul-valor-de-r-2-mil-comeca-a-ser-pago-a-mais-de-2-mil-vitimas-das-enchentes/

2024-05-21