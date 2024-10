Inter Fora de casa, Inter encara neste sábado o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O último treinamento do Inter antes da viagem a São Paulo foi realizado na manhã dessa sexta-feira (4), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter encara neste sábado (5) o Corinthians, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Colorado vem de oito jogos de invencibilidade no torneio, com seis vitórias e dois empates neste período. Com 45 pontos, a equipe comandada por Roger Machado ocupa a sétima posição na tabela da competição nacional.

O último treinamento do Inter antes da viagem a São Paulo foi realizado na manhã dessa sexta-feira (4), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado fez os últimos ajustes no time que entrará em campo contra a equipe paulista.

O comandante colorado não terá o meio-campista Fernando à disposição, pois ele cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lesionados, Rogel, Borré e Mercado também estão de fora, assim como Bruno Tabata, que ficou em Porto Alegre por conta de uma virose.

Confira abaixo a lista de jogadores do Inter que foram relacionados para a partida:

– Goleiros: Rochet e Anthoni;

– Laterais: Braian Aguirre, Bernabei, Nathan e Renê;

– Zagueiros: Clayton Sampaio, Vitão e Victor Gabriel;

– Volantes: Thiago Maia, Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Luis Otávio;

– Meias: Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran;

– Atacantes: Enner Valencia, Wesley, Alario, Wanderson, Lucca Drummond e Ricardo Mathias.

Calendário

Em outra frente, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) detalhou nesta semana as datas das rodadas 30 e 31 do Campeonato Brasileiro. Previstos para depois da Data FIFA (período em que os clubes de futebol são obrigados a ceder seus atletas às respectivas seleções) deste mês, os confrontos do Inter contra Grêmio e Atlético-MG serão disputados nos dias 19 e 26 de outubro, respectivamente. A entidade também remarcou um duelo entre o Colorado e o Flamengo que havia sido adiado. Válido pela 17° rodada, confronto será travado no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h, no Beira Rio. Antes dessas partidas, a equipe comandada por Roger Machado visita o Corinthians neste sábado.

Confira o calendário atualizado do Inter para o mês de outubro:

– 05/10 (SÁB) – 19h – Corinthians x Inter – Neo Química Arena;

– 19/10 (SÁB) – 16h – Inter x Grêmio – Beira-Rio;

– 26/10 (SÁB) – 19h – Atlético-MG x Inter;

– 30/10 (QUA) – 19h – Inter x Flamengo – Beira Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-inter-encara-neste-sabado-o-corinthians-pelo-campeonato-brasileiro/

Fora de casa, Inter encara neste sábado o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

2024-10-04