Inter Fora de casa, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Bragantino pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

A preparação para a partida foi fechada nessa terça-feira em Atibaia, no interior paulista. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de conquistar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Inter joga nesta quarta-feira (25) contra o Red Bull Bragantino em uma partida atrasada do torneio. Válido pela 16ª rodada, o confronto começa às 19h no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O duelo havia sido adiado em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Posteriormente, no domingo (29), em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o Colorado enfrentará o Vitória, a partir das 18h30min, no Beira-Rio.

Na tarde dessa terça-feira, em Atibaia (SP), o treinador Roger Machado comandou o último treinamento de a equipe antes de enfrentar o Bragantino. A preparação foi finalizada com um treino fechado. A comissão organizou atividades técnicas e táticas no gramado, realizando os últimos ajustes antes da partida. Em relação ao jogo anterior, Roger poderá contar com Gabriel Carvalho, que retorna após cumprir suspensão.

Em uma má notícia para o grupo colorado, o Inter informou que Gabriel Mercado sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida contra o São Paulo, no último domingo (22). O atleta será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e deve desfalcar o time no restante da temporada. “Infelizmente sofri uma grave lesão, num momento muito bom da equipe e importante para mim. Ficarei de fora por um tempo, mas tendo a certeza que nosso time está no caminho certo e estarei no dia a dia torcendo por todos meus companheiros e apoiando do jeito que eu conseguir”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

Na última partida pelo Brasileirão, o Inter havia vencido o São Paulo de virada, por 3 a 1. Com o resultado conquistado com gols de Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick no Estádio MorumBis, o clube gaúcho somou 41 pontos e permaneceu na oitava posição da tabela.

