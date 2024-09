Inter Inter joga contra o Red Bull Bragantino e busca a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Nos confrontos entre as equipes, o Colorado leva a melhor Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter enfrenta nesta quarta-feira (25) o Red Bull Bragantino, às 19h no Estádio Nabi Abi Chedid. O jogo é válido pela rodada 16° do Brasileirão, que está atrasada. Em caso de vitória, o Inter pode entrar no G6 do campeonato.

Nos confrontos entre as equipes, o Colorado leva a melhor. Com 17 jogos, são seis vitórias do Inter, oito empates e e apenas três vitórias do Bragantino. O clube gaúcho está invicto há quatro partidas.

Atualmente, o time está na oitava posição com 41 pontos. A equipe treinada por Roger Machado busca continuar sua sequência de quatro vitórias seguidas se igualando ao time de Abel Braga, no Brasileirão de 2020.

O Inter não poderá contar com Gabriel Mercado, que se lesionou na vitória contra o São Paulo, no último domingo (22), mas tem a volta do meio-campista Gabriel Carvalho, que cumpria suspensão mas já está a disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino.

