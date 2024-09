Brasil Turismo nacional atinge maior faturamento em julho desde 2019

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

De acordo com a FecomercioSP, no acumulado de 2024, o faturamento chega a R$ 113,2 bilhões, uma alta de 2,2% em comparação com o mesmo período do ano passado

O turismo nacional alcançou faturamento de R$ 17,5 bilhões em julho deste ano, de acordo com dados cedidos pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). O resultado marca o melhor resultado para o mês desde 2019 no Brasil.

De acordo com a FecomercioSP, no acumulado de 2024, o faturamento chega a R$ 113,2 bilhões, uma alta de 2,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já comparando julho de 2023 e 2024, a alta observada é de 3,8%. Segundo a entidade, o movimento é reflexo das férias escolares, que tradicionalmente aquecem o setor. A atividade que mais cresceu na comparação entre os dois meses foi a locação de veículos, com alta de 9,8%, atingindo faturamento de R$ 2,36 bilhões em julho deste ano.

Ainda assim, o transporte aéreo segue como a principal atividade, com faturamento de R$ 4,62 bilhões.

“Embora o número de passageiros tenha apontado um aumento modesto de 1%, totalizando 8,53 milhões de viajantes transportados no mês, a alta expressiva de 19,39% nos preços das passagens, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), contribuiu para impulsionar a receita do setor aéreo”, destaca a FecomercioSP.

“De acordo com a Anac [Agência Nacional de Aviação Civil], a tarifa média real subiu de R$ 603 para R$ 633, em um ano, ou seja, 5%, refletindo a pressão inflacionária que afeta a demanda”, conclui a nota de pesquisa.

A FecomercioSP explica que a alta expressiva na locação de veículos também se explica por dinâmicas inflacionárias. No caso, as tarifas de locação subiram 17,7%. “[Esse ganho] somado à demanda durante as férias, resultou em aumento tanto na quantidade quanto no volume financeiro”, aponta a entidade.

2024-09-25