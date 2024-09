Esporte Varane, campeão do Mundo em 2018, anuncia sua aposentadoria aos 31 anos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Campeão do Mundo se aposenta aos 31 anos Foto: Reprodução/Instagram Campeão do Mundo se aposenta aos 31 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Raphael Varane, de 31 anos, anunciou nesta quarta-feira (25) que está deixando os gramados. O zagueiro que foi campeão do mundo em 2018, pela França, estava no Como, da Itália, e decidiu se aposentar após nova lesão no joelho durante sua estreia.

Varane passou a maior parte de sua carreira atuando pelo Real Madrid, onde participou de 360 jogos, fez 17 gols e sete assistências. Com a camisa merengue, o zagueiro conquistou 18 títulos, com quatro taças de Champions League e três La Liga (Campeonato Espanhol).

O agora ex-jogador de futebol, esteve no elenco da Seleção Francesa nas últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022). Foi campeão em 2018, com um gol na campanha do título e vice-campeão em 2022, onde perdeu a final para a Argentina, na disputa de pênaltis.

Em 2021, o atleta saiu do Real Madrid e foi para o Manchester United, onde atuou até o julho de 2024, antes de se transferir para o Como, da Itália. No clube inglês, Varane participou das conquistas da Taça da Liga da Inglaterra (2023) e Taça da Inglaterra (2024).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/varane-campeao-do-mundo-em-2018-anuncia-sua-aposentadoria-aos-31-anos/

Varane, campeão do Mundo em 2018, anuncia sua aposentadoria aos 31 anos

2024-09-25