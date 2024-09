Grêmio Na Arena e com Renato Portaluppi de volta, Grêmio enfrenta o Criciúma pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O técnico Renato Portaluppi, que estava suspenso, volta à beira do campo para comandar o time durante a partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato volta à beira de campo em partida contra o Criciúma hoje, às 19h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrenta nesta quarta-feira (25) o Criciúma, na Arena, em Porto Alegre, às 19h. A partida é válida pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro, um dos dois jogos a menos do Tricolor.

O técnico Renato Portaluppi, que estava suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) durante as rodadas 26° e 27°, volta à beira do campo para comandar o time durante partida que pode abrir vantagem ao Tricolor em relação a zona de rebaixamento. Renato voltará a julgamento nesta quinta-feira (26) e pode voltar a ser desfalque nas próximas partidas.

O Grêmio ocupa a 12° colocação no Brasileirão, com 31 pontos, e seu adversário da rodada, Criciúma, está na 15° posição, com 29 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento atualmente é o Corinthians, com 28 pontos, em caso de vitória do Tricolor, o clube abrirá uma margem de seis pontos em relação ao grupo mais baixo da tabela.

Acompanhe na Rádio Grenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-arena-e-com-renato-portaluppi-de-volta-gremio-enfrenta-o-criciuma-pelo-brasileirao/

Na Arena e com Renato Portaluppi de volta, Grêmio enfrenta o Criciúma pelo Brasileirão; acompanhe

2024-09-25