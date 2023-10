Embalado pela vitória por 3 a 2 no clássico GreNal, o Colorado sonha com uma vaga na Libertadores da América de 2024 e traça uma meta de pontos ousada nas rodadas finais. A diferença para o G-6, no momento, é de 10 pontos. Os gaúchos abrem a rodada na 12ª posição, com 32 pontos.

Provável escalação do Inter

Keiller; Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel (Rômulo), Bruno Henrique, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Rezende, Thaciano, Yago e Cauly; Ademir e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique.

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Renan Aguiar da Costa.

O árbitro de vídeo fica sob responsabilidade de Wagner Reway (VAR-FIFA-PB).

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

Tweets by rdgrenal