Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Na Arena, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (18), às 19h, em Porto Alegre, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de dez dias, o clube gaúcho tenta voltar a vencer na competição para se manter entre os quatros primeiros da tabela. Na última rodada, perdeu o GreNal com uma atuação abaixo do esperado. Para retomar a boa fase, conta com um dos melhores rendimentos como mandante no Brasileirão. Com 44 pontos é o terceiro colocado.

O Athletico-PR vem de dois tropeços no Brasileirão com empate em 1 a 1 com o vice-líder Bragantino no último jogo e derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O Furacão saiu do sexto para o oitavo lugar, com 41 pontos.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Athletico-PR

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Canobbio); Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP) Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP) Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC) Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS) Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

2023-10-18