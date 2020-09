Esporte Fora de casa, Inter enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Time de Eduardo Coudet quer manter a liderança da competição (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta o Fortaleza, na noite deste sábado (19), no estádio Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado busca a vitória para continuar na ponta da tabela.

Nesta partida, com início às 19h, o técnico Eduardo Coudet não conta com Víctor Cuesta e Praxedes, que estão suspensos. Além deles, Paolo Guerrero, Yuri Alberto, Peglow, Pottker e Marcos Guilherme estão lesionados.

O Inter, que perdeu para o Goiás por 1 a 0 no último domingo (13), soma 20 pontos na tabela do Brasileirão. Já o Fortaleza é o décimo colocado, com 12 pontos.

Acompanhe todas as emoções do jogo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte