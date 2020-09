Crivella

A prefeitura do Rio de Janeiro trata como certa a presença de torcedores na partida entre Flamengo e Athletico no dia 4 de outubro, no Maracanã, válida pela 13ª rodada do Brasileirão. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, será autorizado 1/3 da capacidade do estádio, ou seja, 20 mil torcedores. A CBF ainda precisa dar o aval, no entanto.