Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Tricolor gaúcho está em décimo-terceiro lugar na tabela. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A equipe do Grêmio realizou na manhã deste sábado (19) a última atividade antes de receber em casa o Palmeiras, às 16h deste domingo, pela décima-primeira rodada do Campeonato Brasileirão. Com 12 pontos somados, o Tricolor gaúcho está em décimo-terceiro lugar na tabela, ao passo que o Verdão paulista ocupa a sexta posição, com 17 pontos.

Os preparativos foram encerrados com um trabalho tático sob orientação do técnico Renato Portaluppi no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, anexo à Arena. Uma reunião com o elenco no centro do gramado acrescentou orientações individuais e ajustes na mecânica de jogo, repassando os detalhes finais da equipe que entrará em campo.

Também foi promovido uma atividade especial com foco no posicionamento e nas cobranças de falta. Em seguida, os atletas participaram do tradicional “rachão recreativo” que costuma finalizar os treinos para os confrontos do clube gaúcho.

Já na próxima quarta-feira (23), o time tem pela frente mais um desafio pela Copa Libertadores da América: o segundo duelo contra o arqui-rival Inter, no estádio Beira-Rio.

A primeira partida, disputada em março (antes da paralisação do futebol por causa da pandemia de coronavírus), terminou empatada em 0 a 0 e teve vários jogadores expulsos em ambos os times, devido a uma briga generalizada no segundo tempo departida.

Kannemann

A AAF (Associação Argentina de Futebol, equivalente à CBF no país vizinho) divulgou na sexta-feira uma lista prévia de convocados para os próximos compromissos de sua Seleção para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar.

Dentre os 30 atletas que atuam fora do país estão os nomes do zagueiro tricolor Kannemann e do lateral colorado Saravia. O defensor gremista tem sido convocado constantemente desde o final de 2018.

O técnico Lionel Scaloni fez o chamado para duas partidas no mês que vem: dia 8 contra o Equador, em casa, e diante da Bolívia, como visitante.

Gurias tricolores

Apesar do revés na última rodada diante do Corinthians no Brasileirão feminino, o Grêmio garante que as gurias estão embaladas para o Grenal da categoria, na próxima quinta-feira (24). Na terceira colocação com 18 pontos, o Tricolor está em igualdade de pontos com as coloradas, mas à frente na tabela pelo saldo de gols. O jogo está marcado para as 15h no Estádio Antônio Vieira Ramos, pela décima rodada do torneio.

Desde a última segunda-feira, quando retornou de São Paulo, a equipe realizou trabalhos físicos, técnicos e táticos no local que receberá o primeiro clássico feminino em 2020. Ainda neste sábado, a técnica Patrícia Gusmão comandou um coletivo com todo o grupo à disposição.

Em função da convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, a atacante Eudimilla e a lateral Gisseli Mariano não participaram da atividade, mas retornarão a tempo de constarem na escalação.

