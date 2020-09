Futebol Em seu segundo tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Fortaleza

Jogando fora de casa na noite deste sábado (19), o Inter perdeu de 1 a 0 para o Forteleza-CE, pela décima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O placar, no estádio Castelão, marcou o segundo tropeço consecutivo do Saci na competição, mas o clube gaúcho se mantém provisoriamente no topo da tabela (20 pontos), status ameaçado pelos desdobramentos dos outros duelos do fim de semana.

O próximo compromisso do Saci na competição está marcado para a noite do próximo sábado (26), no estádio Beira-Rio, contra o São Paulo. Antes, recebe o Grêmio pela Copa Libertadores da América – o duelo está marcado para as 21h30min desta quarta-feira (23).

Ficha técnica

Sob o comando de Rogério Ceni, o Fortaleza escalou Felipe Alves, Marlon, Quintero (Jackson), Paulão, Carlinhos, Juninho, Felipe, David (Fragapane), Romarinho (Tiago Oboró), Wellington Paulista (Ronald) e Osvaldo (Yuri César).

Reservas: Max Walef, Roger Carvalho, Bruno Melo, Derley, Mariano Vázquez, Luiz Henrique e Éderson.

Já o Inter, sob o comando de Eduardo Coudet, o Inter colocou em campo Marcelo Lomba, Saravia, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Moisés, Musto, Patrick (Nonato/Rodrigo Lindoso), Edenílson, Johnny (D’Alessandro, em sua 499ª partida pelo clube), Leandro Fernández (Boschilia) e Leo Ferreira (Abel Hernández).

Reservas: Danilo Fernandes, Keiller, Heitor, Rodinei, Pedro Henrique, Lucas Ribeiro e Uendel.

Trio de arbitragem: Marielson Alves da Silva, auxilizado pelos assistentes Alessandro Matos, Jucimar dos Santos Dias e Luciano da Silva Miranda.

