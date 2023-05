Inter Fora de casa, Inter enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Os colorados querem aproveitar o bom retrospecto no Morumbi para voltar a vencer fora de casa. Foto: São Paulo FC/Divulgação Os colorados querem aproveitar o bom retrospecto no Morumbi para voltar a vencer fora de casa. (Foto: São Paulo FC/Divulgação) Foto: São Paulo FC/Divulgação

Inter e São Paulo entram em campo neste domingo, às 16h no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na competição, o Inter vem de duas vitórias consecutivas sobre Flamengo e Goiás. Os colorados querem aproveitar o bom retrospecto no Morumbi para voltar a vencer fora de casa depois de 70 dias. O técnico Mano Menezes deve promover mudanças pontuais na equipe.

O Tricolor paulista, por sua vez, busca a reabilitação no torneio após o empate por 1 a 1 com o Coritiba, fora de casa. A equipe contará com a boa presença do público para alcançar as primeiras colocações neste início de Brasileirão.

Provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Luan (Gabriel Neves), Pablo Maia, Nestor e Alisson; Luciano (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Provável escalação do Inter: John; Bustos, Mercado, Moledo e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas, De Pena e Mauricio; Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Fora de casa, Inter enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

