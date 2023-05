Porto Alegre Saiba como será a vacinação contra a covid e a gripe nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

A imunização para a população a partir de 12 anos ocorre em 33 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA A imunização para a população a partir de 12 anos ocorre em 33 unidades de saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre continua, nesta segunda-feira (8), com a vacinação contra covid e gripe (Influenza). O público apto a receber a vacina bivalente contra o coronavírus inclui pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente. São 33 locais aplicando o imunizante.

Bebês a partir de seis meses até a crianças até 3 anos também podem ser imunizados contra a doença, com vacina específica para a faixa etária. A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. O esquema vacinal para este grupo é em três doses: a segunda 28 dias (quatro semanas) após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda.

Para crianças e adultos, a vacinação será mantida em diferentes locais. A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será aplicada na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose. Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac – que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses – podem ter acesso à terceira dose nos mesmos locais.

No caso de crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em seis unidades de saúde, com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Primeiro de Maio, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

A imunização para a população a partir de 12 anos ocorre em 33 unidades de saúde – 13 com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Chácara da Fumaça, IAPI, Clínica da Família Mauro Ceratti Lopes, Modelo, Morro Santana, Navegantes, Ramos, Santa Marta, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Reforço

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

Vacinação contra a gripe

Porto Alegre disponibiliza a vacinação para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e com deficiência permanente a partir de seis meses de idade, professores do ensino básico e superior, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, população privada de liberdade e funcionários de presídios.

A meta é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio. Na Capital, esses grupos somam 717.025 pessoas.

