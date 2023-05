Esporte Bia Haddad é campeã de duplas do Masters Madrid e subirá ao top 10

A brasileira é forte candidata a representar o país na Olimpíada de Paris 2024.

A brasileira Beatriz Haddad faturou neste domingo (7) o título de duplas do Masters 1000 de Madrid, ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka. Elas dominaram a final contra as favoritas norte-americanas Coco Gauf e Jessica Pegula, vencendo por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4). O triunfo em Madrid é o maior na carreira de Bia, que ingressará pela primeira vez no top 10 do ranking mundial de duplas – a paulista iniciou o torneio da 20ª posição – que será divulgado pela WTA (sigla em inglês de Associação Feminina de Tênis) nesta segunda-feira (8).

No ano passado, a canhota paulista, de 26 anos, já havia se destacado ao conquistar os dois principais títulos de simples da carreira – WTA 250 de Nottingham e o de Birmingham – além do vice-campeonato no WTA 1000 de Toronto. Pelo desempenho ao longo de 2022, Bia foi contemplada com o Prêmio de Melhores do Ano da WTA, por ter sido a tenista que mais evoluiu na temporada: pulou da 82ª para a 15ª posição.

A brasileira é forte candidata a representar o país na Olimpíada de Paris 2024. O ranking da WTA no dia 10 de junho de 2024 definirá as 28 classificadas para os Jogos, sendo respeitado o limite máximo de quatro vagas por país. Há ainda outras três que serão distribuídas pela Federação Internacional de Tênis (IFT), levando em conta os resultados deste ano dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), Jogos Asiáticos e Jogos Africanos.

O próximo compromisso da brasileira será o Masters 1000 de Roma, com início nesta segunda-feira (8). Na atual temporada, Bia foi vice-campeã de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, ao perder a final para as thecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.

