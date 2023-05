Esporte Na Arena, Grêmio encara o Bragantino pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Time de Renato Portaluppi tem reforços para o confronto. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Bragantino se enfrentam às 18h30min deste domingo (7), na Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vem de vitória sobre o Cuiabá e abriu a rodada na sétima colocação, com seis pontos conquistados. Depois da semana livre para treinos, o clube gaúcho vai contar com reforços recuperados de lesão. Sem marcar há quatro jogos, Suárez vai em busca do primeiro gol no Campeonato Brasileiro.

Já o Bragantino foi derrotado por 3 a 0 pelo Cruzeiro na última rodada do Brasileirão, em casa. Ainda no meio da semana, empatou sem gols com o Estudiantes-ARG, pela Copa Sul-Americana.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo (Diogo Barbosa); Lucas Silva, Pepê (Mila), Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Bragantino: Lucão; Andres Hurtado, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Sorriso (Henry Mosquera) e Alerrandro (Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

