Inter Fora de casa, Inter perde para o São Paulo por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Com o resultado, o Colorado continua com 7 pontos e se afasta dos líderes da competição. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Jogando fora de casa, neste domingo (7), o Inter perdeu de 2 a 0 para o São Paulo. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes continua com 7 pontos na competição e começa a semana na oitava posição da tabela de classificação. O Colorado volta a campo na quarta-feira (10), às 19h, para enfrentar o Atlhetico-PR, no Beira-Rio, pela quinta rodada do torneio nacional.

O jogo

O Colorado pouco assustou o time do São Paulo. Os donos da casa começaram com uma formação ofensiva, com Alisson e Marcos Paulo pelas pontas; Luciano como centroavante e Nestor com a missão de chegar à área. O plano de atacar esbarrou em uma defesa compacta do Inter. Jogo equilibrado, muito marcado e com poucas oportunidades de gol.

A equipe de Mano Menezes melhorava quando ocorria movimentos de triangulação entre Maurício, Alan Patrick e Luiz Adriano, com espaços perigosos entre a defesa e o meio. No entanto, não conseguiu abrir o marcador.

Já o time do Morumbi só conseguiu desenrolar o jogo quando Marcos Paulo foi à linha de fundo, aos 32 minutos. No cruzamento, a bola bateu na mão de Igor Gomes. Luciano só conseguiu converter no rebote.

O Colorado partiu para cima, forçando o São Paulo a segurar a bola no início do segundo tempo. O time da casa só não passou sufoco por causa da boa atuação dos zagueiros, especialmente do jovem Beraldo. A equipe tricolor só melhorou quando os meias começaram a se aproximar mais do ataque, mantendo a bola no ataque.

Foi aí que o volante Pablo Maia resolveu o jogo. Na entrada da área, ele limpou a jogada e chutou de chapa, encobrindo o goleiro Keiller.

Sem alternativas, o Inter avançou e esteve perto de diminuir, quando Pablo Maia (de novo) salvou o gol após cobrança de escanteio perto dos 40 minutos. Nos contra-ataques, o time de Dorival também poderia ter ampliado o placar, principalmente se Wellington Rato não tivesse perdido uma chance sem goleiro, aos 39 minutos.

Ficha Técnica

– São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Maia, Neves (Luan), Nestor (Méndez) e Alisson (Rato); Luciano (Michel) e Marcos Paulo (Calleri). Técnico: Dorival Junior.

– Inter: Keiller; Igor Gomes (Bustos), Vitão (Moledo), Mercado e Renê; Campanharo (Baralhas), De Pena, Maurício (Pedro Henrique) e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Braulio da Silva Machado (Fifa – SC); Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa – PR); Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC); Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP); e VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa).

2023-05-07