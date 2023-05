Inter Fora de casa, Inter perde de 2 a 0 para o Atlético-MG na sexta rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a terceira derrota seguida do Colorado na competição. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Jogando no Mineirão na noite deste sábado (13), o Inter perdeu de 2 a 0 para o Atlético-MG. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a terceira derrota seguida do Colorado na competição. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes continua com sete pontos somados, e dorme na 12ª posição da tabela de classificação. A rodada se encerra neste domingo (14).

Na quinta rodada do Brasileirão, o clube gaúcho havia perdido por 2 a 0 para o Athletico-PR, em partida disputada no último dia 10 no estádio Beira-Rio.

Na quarta-feira (17), o Inter visita o América-MG, pela Copa do Brasil, às 21h30min, no estádio Independência. No Brasileirão, o próximo jogo do Colorado será o clássico Grenal, no domingo (21), às 18h30min, na Arena. Já pela Libertadores, o Inter volta a campo no dia 25 (quinta-feira), às 21h, para enfrentar o Metropolitanos-VEN no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas, na Venezuela.

Ficha técnica

– Atlético-MG (2): Everson; Mariano (Fuchs), Jemerson, Nathan e Rubens; Battaglia, Pavón (Patrick), Zaracho e Hyoran (Edenilson); Paulinho (Igor Gomes) e Vargas (Hulk). Técnico: Eduardo Coudet.

– Internacional (0): Keiller; Fabricio Bustos (Lucca), Vitão, Gabriel Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Nico Hernández), Rômulo, Mauricio, Carlos de Pena e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) apita, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA). Quarto Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior. VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA).

2023-05-13