Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Governo vai incentivar a produção de carros populares no País. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Carros populares

O governo federal deve anunciar no próximo dia 25 o início de uma série de incentivos para retomada do setor automotivo no país. A ação deve focar na produção de carros populares e se estenderá por toda cadeia industrial relacionada no processo.

Carros populares II

Entre os incentivos previstos na ação estão a diminuição de tributos, oferecimento de linha de crédito para fábricas e a criação de um programa de financiamento para veículos. A medida visa inicialmente reduzir o valor de automóveis de porte compacto, com motor 1.0, além de proporcionar melhores condições de compra.

Fórmula da paz

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou no Twitter que durante a conversa com o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, na última quarta-feira, esteve debatendo a criação de uma cúpula Ucrânia-América Latina. Na ocasião, ele também defendeu que o único plano possível para pôr fim à guerra é a “fórmula ucraniana da paz”.

Convite renovado

Zelensky reiterou no encontro o convite ao presidente Lula para visitar a Ucrânia. Ele destacou que deseja que o líder brasileiro veja com seus próprios olhos o “heroísmo dos ucranianos e seu real comprometimento com a paz”.

Privatização da Eletrobras

O presidente Lula está articulando uma audiência com o ministro do STF, Nunes Marques, para tratar de assuntos relacionados à privatização da Eletrobras. Marques é relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pela Advocacia-Geral da União, que coloca em questionamento a desestatização da empresa.

Privatização da Eletrobras II

Anteriormente era previsto um diálogo de assessores da presidência com o ministro, mas Lula decidiu se reunir pessoalmente com ele. O presidente pretende utilizar de sua relevância no cenário político para que a liminar solicitada pela AGU seja concedida em breve.

Lista tríplice

A Associação Nacional dos Procuradores da República agendou para o dia 21 de junho a eleição para os nomes que irão compor a lista tríplice encaminhada ao presidente Lula para escolha do novo procurador-geral da República. Apesar de não estar prevista em constituição, a sugestão ocorre tradicionalmente desde 2003.

Fórum BNDES-Trabalho

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, anunciou nesta sexta-feira a criação de um fórum permanente entre a entidade e trabalhadores do país. O espaço deve auxiliar na apresentação de demandas da categoria e tem previsão de realização bimestral.

Diálogo no Congresso

O presidente Lula comentou sobre as dificuldades que tem encontrado em avançar com propostas no Congresso, afirmando que o governo precisa atuar em cada votação de medidas importantes para obter o apoio dos parlamentares. Ele destacou que é necessário dialogar com cada um individualmente, inclusive com membros da oposição.

Mais Médicos

A comissão mista do Congresso que analisa a medida provisória da retomada do Programa Mais Médicos deve realizar a sua primeira audiência pública para análise do texto nesta terça-feira. A proposta visa alterar as regras do programa para reforçar a presença de profissionais em regiões desassistidas de serviços de atenção básica de saúde.

Promoção da paz

Quatro comissões permanentes do Senado promoverão nesta terça-feira uma audiência pública para tratar da promoção da paz em escolas brasileiras. A discussão visa a elaboração de políticas para prevenção e repressão da violência em instituições de ensino.

Plano Nacional de Educação

As discussões na Comissão de Educação do Senado para elaboração do novo Plano Nacional de Educação iniciam nesta segunda-feira. São previstas sete audiências públicas para abordagem do tema, debatendo estratégias e diretrizes que devem direcionar a elaboração do documento.

Instrução normativa

A Secretaria Estadual da Agricultura publicou uma instrução normativa que estabelece requisitos para estrutura física, dependências e equipamentos de negócios agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal. A medida, que promove uma flexibilização da atual legislação, é destinada a produtores registrados na Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal da pasta.

Concurso da Saúde

Encerra nesta terça-feira o prazo de inscrições do edital para os concursos públicos para a área da Saúde aqui em Porto Alegre. Entre as vagas estão cargos para enfermeiro, médico especialista em medicina do trabalho, técnico em laboratório e análises clínicas, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho.

Prefeitos de praças

Dois novos voluntários foram nomeados neste sábado pela prefeitura de Porto Alegre como prefeitos de praças, na praça Lisiane Briance Mota, no bairro Restinga. A meta da gestão municipal é chegar ao final do ano com um total de 500 integrantes vinculados à iniciativa.

Prefeitos de praças II

A prefeitura de Porto Alegre promoveu nesta semana uma visita de 22 prefeitos de praças da Capital na Estação de Transbordo e na Unidade de Triagem e Compostagem do DMLU. O encontro tem o objetivo de apresentar as rotinas do órgão aos voluntários, para que eles repassem à população dos bairros em que atuam, buscando auxiliar na conscientização da reciclagem.

Exonerado

O ex-vereador de Porto Alegre, Valter Nagelstein foi exonerado do cargo de Assessor Superior II na bancada do Republicanos na Assembleia Legislativa gaúcha. A destituição ocorreu após ele ser condenado em segundo grau por racismo, em função de um áudio com ofensas a vereadores recém-eleitos que gravou nas eleições de 2020.

