Inter Fora de casa, Inter perde por 3 a 0 para o Fortaleza e termina o Brasileirão em 5º lugar

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Fortaleza ficou na 4ª posição da tabela. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza, na tarde deste domingo (8), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado terminou o torneio na 5ª posição da tabela.

Essa foi a terceira derrota seguida do time gaúcho, que já havia garantido uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

No primeiro tempo, o Fortaleza aproveitou os erros do Inter para construir a vitória parcial por 2 a 0. Aos 6 minutos, Clayton Sampaio recuou para Rochet, que furou em bola. Moisés aproveitou o erro do goleiro e marcou o primeiro gol do time da casa.

Aos 19 minutos, uma nova falha do Colorado. Clayton Sampaio tentou cortar o lançamento de Tinga de carrinho, mas entregou a bola para Moisés, que avançou e deslocou Rochet.

Com a vantagem, o Fortaleza administrou o resultado e tentou ampliar nos avanços de Moisés e Marinho. O Colorado, perdido em campo, pouco incomodou o goleiro João Ricardo.

Segundo tempo

No início do segundo tempo, o Fortaleza ampliou a vantagem. Aos 7 minutos, Mancuso cruzou na cabeça de Tinga, que encobriu Rochet.

Dois minutos depois, o Inter quase descontou. Bernabei cruzou para Bruno Tabata, que, livre, chutou para fora. Aos 11, Bernabei cruzou para Borré, que chegou atrasado. Aos 17, em posição de impedimento, Borré marcou para o Inter. O gol foi anulado pela arbitragem.

Aos 29, o Fortaleza quase ampliou o placar. Pochettino passou por Bernabei e cruzou para Lucero, mas Clayton Sampaio se antecipou e cortou para escanteio.

Aos 34, Felipe Jonatan recebeu de Breno Lopes e chutou de fora da área. Rochet fez boa defesa.

Aos 43, Borré arriscou de fora da área, mas mandou por cima do gol. A partida terminou dois minutos depois.

Com o resultado, o Fortaleza terminou o Brasileirão na 4ª posição, com 68 pontos, à frente do Colorado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-inter-perde-por-3-a-0-para-o-fortaleza-e-termina-o-brasileirao-em-5o-lugar/

Fora de casa, Inter perde por 3 a 0 para o Fortaleza e termina o Brasileirão em 5º lugar

2024-12-08