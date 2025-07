Política Foragida, deputada federal Carla Zambelli não devolve o apartamento da Câmara dos Deputados que ela ocupava em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Zambelli é alvo de um mandado de prisão preventiva e está incluída na lista de procurados da Interpol. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), foragida na Itália, ainda não devolveu o apartamento funcional que ocupa em Brasília – mesmo após o fim do prazo estipulado pela Câmara dos Deputados, que se encerrou na última sexta-feira (4). Ela deverá argumentar que o prazo para perda do imóvel só deveria contar se ela tivesse o mandato cassado.

A Câmara disse que, terminado o prazo na sexta, deverá notificar a deputada. “Na hipótese de uso indevido do imóvel, o ocupante deverá indenizar a Câmara. O valor da indenização será calculado com base no auxílio-moradia e cobrado proporcionalmente aos dias de ocupação”, afirmou a Câmara em nota oficial.

Zambelli é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e está incluída na lista de procurados da Interpol. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com apoio do hacker Walter Delgatti Neto.

A permanência no imóvel funcional contraria as regras da Câmara, que determinam a devolução da residência em até 30 dias após a formalização de licença do mandato. O afastamento de Zambelli foi oficializado em 5 de junho: sete dias por motivo de saúde e mais 120 por interesse particular – ou seja, sem remuneração.

A Câmara dos Deputados informou que, se a deputada não desocupar o imóvel, poderá ser obrigada a indenizar a Casa. O valor será proporcional ao tempo de uso irregular e terá como base o auxílio-moradia pago a parlamentares que não ocupam imóveis funcionais.

Processo de cassação

Além da condenação, Zambelli enfrenta um processo de perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O relator do caso, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), afirmou que vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente da CCJ, Paulo Azi (União Brasil-BA), e líderes partidários para definir o rito do processo.

A defesa da deputada apresentou na quarta-feira (2) um pedido de acareação entre Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado. O requerimento ainda está em análise.

Zambelli está foragida há um mês, na Itália, e ainda não se apresentou às autoridades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/foragida-deputada-federal-carla-zambelli-nao-devolve-o-apartamento-da-camara-dos-deputados-que-ela-ocupava-em-brasilia/

Foragida, deputada federal Carla Zambelli não devolve o apartamento da Câmara dos Deputados que ela ocupava em Brasília

2025-07-07