Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

O motorista admitiu que usaria o veículo para cometer novos assaltos Foto: Divulgação/PRF O motorista admitiu que usaria o veículo para cometer novos assaltos (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem, nesta terça-feira (13), que estava sendo procurado pela Justiça gaúcha por vários crimes. Ele foi preso enquanto trafegava pela BR-116, em São Leopoldo, com um carro clonado.

Durante operação de combate ao crime, os PRFs abordaram um Ford Ecosport, emplacado em Estrela, no Rio Grande do Sul, que transitava em direção à Capital. O motorista, de 39 anos, natural de Sapiranga, viajava com a namorada e três filhos.

Ao consultarem o condutor nos sistemas, os policiais encontraram várias ocorrências como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo de veículo, receptação e tráfico de drogas.

Além disso, havia um mandado determinando a prisão do motorista expedido pela comarca de Novo Hamburgo pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação, roubo, furto e adulteração de sinal identificador de veículo.

Na vistoria do veículo, a PRF identificou que havia adulterações de alguns elementos, como lacre da placa e etiqueta. Foi possível identificar o veículo original através do número do motor, que pertence a outro Ecosport, emplacado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, furtado na rodoviária da mesma cidade, em 10 de março desse ano.

O criminoso, que já ficou preso por vários anos, ao ser questionado sobre o carro clonado admitiu que seria utilizado para cometer novos crimes. O homem foi preso e conduzido à polícia judiciária de onde foi encaminhado para o presídio. O carro será devolvido ao seu proprietário.

