Política Juíza Gabriela Hardt seguirá à frente da Operação Lava Jato, define Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Juíza substituta conduz a operação desde 20 de maio Foto: Divulgação Juíza substituta conduz a operação desde 20 de maio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A juíza substituta Gabriela Hardt seguirá comandando a Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela não foi beneficiada após ter se candidatado com a remoção para outra vara em Florianópolis (SC).

O resultado do processo de remoção foi publicado na edição de terça-feira (13) do Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre. Conforme o documento, outra juíza foi escolhida seguindo o critério de antiguidade.

Gabriela Hardt reassumiu a Lava Jato depois do afastamento do juiz Eduardo Appio, atual titular da 13ª Vara Federal. Ele foi afastado das funções pelo Conselho de Administração do TRF4, em maio, por suspeitas de condutas incompatíveis com o cargo.

Na primeira decisão proferida ao reassumir a operação, a magistrada determinou a inclusão do Ministério Público Federal (MPF) na petição em que Appio determinou a retomada da investigação sobre o suposto uso de escutas ilegais na cela onde o doleiro Alberto Youssef ficou preso no início das investigações da Lava Jato.

Gabriela Hardt

Antes de substituir Appio, a juíza também foi substituta do ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil) durante processos da operação. Em 2019, ela condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do sítio de Atibaia. A decisão foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ela também foi acusada de plagiar no processo uma sentença do agora senador.

Gabriela Hardt é paranaense, tem 47 anos e cresceu em São Mateus do Sul, a 150 quilômetros de Curitiba. O pai dela trabalhava em uma unidade da Petrobras que fica na cidade.

Formada em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde o ex-juiz Sérgio Moro dava aulas, ela prestou concurso para a Justiça Federal em 2007 e foi nomeada juíza dois anos depois para uma vaga em Paranaguá, no litoral do Estado.

Em 2014, foi nomeada juíza substituta na 13ª Vara Federal e assumia os trabalhos quando o juiz Sergio Moro saía de férias.

Em uma dessas ocasiões, em maio de 2018, Gabriela Hardt mandou prender o ex-ministro José Dirceu, que na sequência conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF).

Também no ano de 2018, em novembro, foi ela quem assumiu o cargo à frente da 13ª Vara Federal de forma provisória quando o atual senador deixou a magistratura para virar ministro do governo Bolsonaro.

A juíza também foi responsável por reconhecer legalidade nas palestras ministradas pelo presidente Lula às empreiteiras investigadas na operação. Ela também liberou parte dos valores de recursos e bens que estavam bloqueados.

Neste ano, Gabriela determinou a operação da Polícia Federal que investigava ameaças contra Moro vindas de uma facção. Nove pessoas foram presas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/juiza-gabriela-hardt-seguira-a-frente-da-operacao-lava-jato-define-tribunal-regional-federal-da-4a-regiao/

Juíza Gabriela Hardt seguirá à frente da Operação Lava Jato, define Tribunal Regional Federal da 4ª Região

2023-06-14