Polícia Foragido da Justiça é preso pela Polícia Rodoviária Federal em Nova Prata

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

No momento da abordagem ele disse aos policiais que estava indo para a igreja com a família. (Foto: PRF/Divulgação)

Na manhã deste domingo (14), na BR 470 em Nova Prata, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que estava sendo procurado pela Justiça há dois anos. Ele foi condenado por roubo com lesões.

Durante operação de combate à criminalidade, a PRF abordou um Vectra com placas de Vista Alegre do Prata, aqui do Estado gaúcho. O motorista, um homem de 29 anos, natural de Nova Prata, viajava com os pais e sua esposa grávida.

Em consulta aos sistemas foi verificado que ele era procurado pela Justiça para cumprir pena de prisão por um roubo cometido em 2017, na cidade de Caxias do Sul. Na ocasião, além de roubar os pertences de uma mulher, ele a machucou. O homem é acusado também de roubar um homem na saída de um banco em Nova prata há 7 anos, além de possuir ocorrências por furto, dano, ameaça e lesão corporal.

Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária em Nova Prata. Após o registro, foi levado para o cumprimento da pena no sistema prisional.

Acidente com mortes

Na madrugada deste domingo (14), por volta da 00h40 no quilômetro 341 da BR-392, em Santa Maria, a Polícia Rodoviária Federal atendeu uma colisão transversal, que envolvia dois veículos: um Uno com placas da cidade gaúcha de Três Passos e um Fiesta com placas de Santa Maria (RS).

Morreram no local dois passageiros do Uno, de 16 e 49 anos, ambos do sexo masculino.

Na ocasião do acidente houve interdição parcial da via para atendimento da ocorrência. O motorista do Fiesta teve lesões leves, o condutor do Uno não se feriu.

