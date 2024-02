Brasil Foragido da Justiça gaúcha usa documento falso para tentar despistar policiais durante festa de Carnaval em São Paulo

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Preso em Santo Expedito (SP), homem é investigado pelos crimes de estelionato e associação criminosa. (Foto: Reprodução)

Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça havia mais de três anos, foi capturado no começo desta semana enquanto participava da festa de Carnaval em Santo Expedito, em São Paulo. Ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido em novembro de 2020 pela 2ª Vara Criminal de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul (RS).

Os policiais militares que faziam patrulhamento na festa de Carnaval, em Santo Expedito, já tinham conhecimento de que havia contra o suspeito um mandado de prisão e decidiram abordá-lo. No entanto, durante a abordagem, o homem apresentou um documento de identidade em nome de outra pessoa na tentativa de despistar os policiais.

Os militares, então, mostraram uma foto dele e do mandado de prisão existente, o que desmascarou o suspeito e fez com que ele confessasse os seus dados verdadeiros de identificação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, o homem assumiu que já tinha conhecimento do mandado de prisão e, por isso, apresentou os dados de outra pessoa para se identificar aos militares.

O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão contra ele, que é investigado pelos crimes de estelionato e associação criminosa no Estado do Rio Grande do Sul.

A cédula de identidade falsa apresentada pelo capturado foi apreendida. O preso permaneceu no aguardo da audiência de custódia na Justiça.

