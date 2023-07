Polícia Principal foragido do Rio Grande do Sul é preso no Pará; penas do criminoso somam 243 anos de prisão

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

As informações sobre a prisão do bandido foram divulgadas em entrevista coletiva na sede do Deic, em Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação As informações sobre a prisão do bandido foram divulgadas em entrevista coletiva na sede do Deic, em Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu o criminoso considerado o principal foragido do Rio Grande do Sul. Segundo informações divulgadas em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27), a prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (24), na Ilha de Mosqueiro, distrito administrativo de Belém, no Pará. A ação foi realizada por policiais civis gaúchos e paraenses.

O bandido, de 43 anos, conhecido como “Zoreia”, exerce a função de liderança em uma facção criminosa com atuação no Rio Grande do Sul e possui condenações cujas penas, somadas, chegam a 243 anos de reclusão. Ele também é conhecido por ter sido o segundo preso da história a fugir da Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas), em 2011.

O homem estava foragido desde fevereiro de 2023, quando recebeu o benefício da prisão domiciliar humanitária para tratar de questões de saúde. Após alguns dias usando a tornozeleira eletrônica, ele rompeu o aparelho e fugiu. “Zoreia” tem antecedentes por tráfico de drogas, homicídios, assaltos, formação de quadrilha etc.

Durante as investigações, foi apurado que o criminoso havia fugido para fora do País, passando por Argentina, Bolívia e Paraguai. Nos últimos dias, as apurações indicaram que o indivíduo havia deixado o Paraguai e estava no Pará. Diante disso, uma equipe da Polícia Civil gaúcha viajou a Belém para prender o foragido.

Na tarde de segunda-feira, os agentes localizaram um veículo utilizado pelo homem estacionado na orla da Praia do Ariramba. Na sequência, ele foi avistado na orla e tentou fugir, mas foi preso e conduzido para a Delegacia do Distrito de Mosqueiro para os procedimentos cabíveis. O bandido utilizava documentos falsos.

Após os procedimentos legais, “Zoreia” foi transferido para o Rio Grande do Sul. Ele desembarcou em Porto Alegre na quarta-feira (26). Na pista do aeroporto Salgado Filho, um forte de esquema de segurança foi montado para realizar a transferência do criminoso para a Pasc.

Durante a entrevista coletiva desta quinta, o chefe de Polícia do RS, delegado Fernando Sodré, destacou a relevância da prisão e ressaltou o trabalho intenso realizado pela Polícia Civil, ao longo dos últimos meses, para garantir o retorno do foragido ao sistema prisional.

“Ele possui condenações e indiciamentos por tráfico de drogas, furtos, roubos, homicídios, associação criminosa, associação para o tráfico e tem a base criminal no Noroeste do Rio Grande do Sul e associação com facção do Vale do Sinos. Ele tem cometido vários crimes graves, não só aqueles pelos quais foi condenado, mas também outros que estão em apuração. Então, para nós, foi uma prisão extremamente importante”, disse.

Também participaram da entrevista coletiva a diretora do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), delegada Vanessa Pitrez, e o delegado Gabriel Casanova, titular da Decap (Delegacia de Capturas) do Deic.

