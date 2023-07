Esporte Nigéria vence a Austrália e deixa as anfitriãs da Copa do Mundo Feminina em situação dramática

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

O jogo fechou a segunda rodada do Grupo B e deixou incrédula a torcida que lotou o estádio Foto: Reprodução/Twitter Fifa O jogo fechou a segunda rodada do Grupo B e deixou incrédula a torcida que lotou o estádio. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Nigéria surpreendeu a Austrália na manhã desta quinta-feira (27), no Lang Park, em Brisbane, e venceu a anfitriã da Copa do Mundo Feminina por 3 a 2. O jogo fechou a segunda rodada do Grupo B e deixou incrédula a torcida que lotou o estádio.

Com o resultado, as australianas estão em terceiro lugar e só garantirão a vaga para as oitavas de final se vencerem a próxima partida. O time da casa saiu na frente com Egmond, mas as africanas empataram ainda no primeiro tempo, com Kanu, e viraram na etapa final, com gols de Ohale e Ochoala. No fim da partida, Kennedy descontou.

No outro duelo da segunda rodada do Grupo B, o Canadá derrotou a Irlanda por 2 a 1, na quarta-feira (26). A Nigéria fechou a segunda rodada na liderança, com quatro pontos e saldo de 1 gol. O Canadá está em segundo lugar, também com quatro pontos e saldo de 1, porém, com menor número de gols marcados. A Austrália tem três pontos, e a Irlanda, já eliminada, zero.

A terceira rodada do Grupo B será disputada na segunda-feira (31). A Austrália enfrentará o Canadá, no Retangular de Melbourne. Já a Nigéria jogará contra a Irlanda no Lang Park, em Brisbane.

