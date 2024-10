Brasil Jato da FAB intercepta avião que entrou clandestinamente no espaço aéreo do País

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Incidente ocorreu terça-feira no interior do Amazonas Foto: Divulgação/FAB Incidente ocorreu terça-feira no interior do Amazonas. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

Um jato da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um avião procedente do Peru e que havia ingressado clandestinamente no espaço aéreo brasileiro. O incidente ocorreu terça-feira (22), na região de Lábrea, interior do Amazonas. Durante a realização das medidas de policiamento, militares da Aeronáutica ordenaram a realização das medidas sucessivas de averiguação, intervenção (mudança de rota e pouso obrigatório) e persuasão (tiro de aviso).

Após a última tentativa de contato, o piloto da aeronave – sem plano de voo – ignorou as ordens e optou por realizar um pouso forçado em área descampada, próxima à Rodovia Transamazônica. Em solo, o tripulante suspeito foi observado em fuga do local, após atear fogo ao avião. A Polícia Federal (PF) investiga o caso.

Representantes da Polícia Militar na região informaram que um homem foi preso após a ação, como suspeito de ser o piloto da aeronave. Recentemente, outra aeronave foi interceptada também no interior do Amazonas. No dia 26 de setembro, um avião de pequeno porte pegou fogo na BR-319 após uma ação da FAB.

As ações fazem parte da Operação Ostium, interligada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de coibir ilícitos transfronteiriços.

