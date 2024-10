Rio Grande do Sul Pai é preso após abandonar filho de 3 anos, com necessidades especiais, dentro de ônibus no Interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Os passageiros, ao perceberem a criança estava sozinha, chamaram as autoridades. Foto: TV Brasil Os passageiros, ao perceberem a criança estava sozinha, chamaram as autoridades. (Foto: TV Brasil) Foto: TV Brasil

Um menino de 3 anos, com necessidades especiais, foi encontrado sozinho dentro de um ônibus que fazia o trajeto intermunicipal Porto Alegre–Gramado na noite de terça-feira (22). O pai foi preso por suspeita de abandonar o filho. A criança, que não teve a sua identidade revelada, foi conduzido para avaliação médica e o Conselho Tutelar foi acionado.

A viagem teria iniciado em Porto Alegre por volta das 17h. Os passageiros, ao perceberem a criança estava sozinha, chamaram as autoridades. O homem, de 25 anos, foi detido em Três Coroas, no Vale do Paranhana, uma das paradas do trajeto. Conforme a investigação, ele desceu e deixou a criança sozinha na poltrona, apenas com documentos e um laudo que apontava que o menino sofre de Sindrome de Apert, condição rara que causa formações atípicas.

Segundo a Polícia Civil, a criança precisa de sonda para alimentação. O menino estava com febre, vestindo roupas sujas e com sinais de maus-tratos. O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade prestou socorro por volta das 19h30.

O homem informou que havia descido no meio do trajeto para buscar tratamento contra o vício em drogas em uma clínica de reabilitação. Após uma audiência de custódia, na cidade de Taquara, a Justiça manteve a prisão do suspeito. O delegado decidiu que irá indiciar o investigado por abandono de incapaz.

Síndrome de Apert

A síndrome de Apert, também chamada de acrocefalossindactilia, é uma doença genética que causa a fusão dos ossos do crânio, das mãos e dos pés. É caracterizada por deformidades do crânio, face, dentes e membros. A síndrome de Apert ocorre em um em cada 80 mil nascimentos. Crianças com a Síndrome de Apert normalmente apresentam os seguintes sintomas:

– crânio alto e testa alta e proeminente;

– maxilar superior subdesenvolvido;

– olhos proeminentes que parecem estar esbugalhados e podem estar muito afastados;

– nariz pequeno;

– dedos das mãos fundidos;

– dedos dos pés fundidos;

– desenvolvimento mental mais lento devido ao crescimento anormal do crânio;

– problemas de visão causados por um desequilíbrio dos músculos oculares;

– infecções de ouvido recorrentes, que podem levar à perda da audição;

– dificuldade em respirar devido a um nariz pequeno e passagens aéreas estreitas;

– aumento da transpiração (especialmente durante o sono) devido a glândulas sudoríparas hiperativas;

– acne, especialmente durante a puberdade.

