Brasil A Força Aérea Brasileira vai desinfectar os aviões com brasileiros que virão da China logo após o pouso em Anápolis

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

O interior das aeronaves foi mostrado em um vídeo divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Defesa

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que realizará a desinfecção dos dois aviões que vão trazer os brasileiros vindos da China por conta dos riscos relacionados ao coronavírus.

Segundo o tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, responsável pela repatriação, o procedimento será feito logo após o pouso na Base Aérea de Anápolis, o que deve acontecer até a madrugada de domingo (09).

“Trouxemos material de Recife e do Rio de Janeiro, viatura e equipamentos para toda a área. É uma atividade da guerra. Você não pode perder seu combatente por questão radiológica. Essa desinfecção será feita na chegada dos aviões, por esses grupamentos das três forças armadas [Marinha, Aeronáutica e Exército]”, detalha.

O interior das aeronaves foi mostrado em um vídeo divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Defesa. Estão a bordo para participar da operação 11 tripulantes e sete médicos em cada um.

De acordo com o tenente-brigadeiro do Ar, existem grupos especiais dentro do órgão com a função de desinfectar aviões, que já é realizada rotineiramente em voos internacionais, justamente, para evitar qualquer tipo de infecção biológica e até mesmo radioativa.

“Voos convencionais têm sempre uma desinfecção feita já com as pessoas dentro, mas o grande trabalho é feito fora do voo, na chegada e antes da partida dos aviões. Um trabalho silencioso”, explicou.

“[É feita uma atividade de] Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN). Temos nas três forças esquadrões que estarão aqui. Toda parte de desinfecção, não só do avião, mas dos equipamentos, é feita por esses grupos”, complementa. Damasceno salientou ainda que, além dos aviões, todos os equipamentos trazidos no voo também passarão pelo processo. Para o trabalho, serão usado aparelhos especiais.

As aeronaves enviadas pelo governo federal para resgatar brasileiros em Wuhan, na China, poderão trazer cidadãos de outros países, caso haja disponibilidade de espaço nos voos. A informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro durante live semanal transmitida na noite desta quinta-feira (6).

“Talvez, se tivermos apenas em torno de 40 brasileiros para trazer para cá, como sobrariam em torno de 10 vagas, eu já autorizei a trazer nacionais de outros países. Se for da América do Sul, pousa aqui. Parece que entrou um pedido da Polônia agora e, obviamente, como vai pousar em Varsóvia [capital polonesa], eles foram gentis para conosco, e têm poloneses lá [em Wuhan], se quiserem retornar, [eles] vêm e desembarcam em Varsóvia e tudo bem”, disse o presidente.

A previsão é que as aeronaves brasileiras cheguem na China no final desta sexta-feira (7).

