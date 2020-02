Política Vai para sanção projeto de Covatti Filho que destina verba de leilão de carros apreendidos para segurança

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Projeto é de autoria do deputado federal Covatti Filho Foto: Antonio Augusto/Câmara dos Deputados Projeto é de autoria do deputado federal Covatti Filho. Foto Antonio Augusto/Câmara dos Deputados Foto: Antonio Augusto/Câmara dos Deputados

O Plenário do Senado Federal aprovou na quarta-feira (05) o PLC 44/2018 (Projeto de Lei da Câmara), de autoria do deputado federal Covatti Filho, que autoriza a transferência do dinheiro arrecadado com a venda de veículos apreendidos em leilões também às secretarias estaduais de Segurança Pública.

Atualmente, esse recurso é destinado apenas ao Funset (Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito). O texto segue para sanção presidencial.

Pelas regras em vigor, se após a quitação dos débitos do carro leiloado (custos do leilão, despesas com remoção e estadia do veículo e tributos e multas vinculados ao automóvel) o saldo remanescente não for resgatado pelo antigo proprietário num prazo em até cinco anos, o valor é repassado integralmente ao Funset, gerido pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).

O projeto, por sua vez, abre a possibilidade de o valor não resgatado pelo proprietário ser repassado às secretarias estaduais de Segurança Pública, nos casos de leilões realizados por órgãos executivos estaduais. Fica proibido, no entanto, o uso dos recursos em despesa de pessoal. Quando os leilões forem realizados pelos órgãos da União e dos municípios, o recurso continuará a ser enviado para o Funset.

De acordo com Covatti Filho “a medida pode contribuir para ampliar os recursos destinados à área de segurança pública nos estados e no Distrito Federal”. Já o relator da proposta, senador Major Olímpio (PSL-SP), o projeto “é uma saída elogiável”, uma vez que o setor de segurança pública necessita de recursos e ele considera “inadmissível que valores fiquem parados pela inércia de um indivíduo e não possam ser empregados em prol da sociedade”.

