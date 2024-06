Rio Grande do Sul Força Aérea utiliza tecnologia da Fórmula 1 para resgatar bebês no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

A incubadora Babypod possui os mesmos materiais de um carro de corrida, com o formato de um cockpit Foto: FAB/Divulgação A incubadora Babypod possui os mesmos materiais de um carro de corrida, com o formato de um cockpit. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

A FAB (Força Aérea Brasileira) começou a utilizar um equipamento com a tecnologia da Fórmula 1 para resgatar bebês recém-nascidos no Rio Grande do Sul.

A incubadora Babypod possui os mesmos materiais de um carro de corrida, com o formato de um cockpit. Os bebês de 2 a 8 quilos são transportados em um ambiente aquecido e protegido, de acordo com a FAB.

Uma operação de Evacuação Aeromédica foi realizada para transportar uma criança de Rio Grande, no Sul do Estado, até Porto Alegre no domingo (2). Segundo o coordenador da equipe médica da FAB, capitão médico Vinícius Ayres, o bebê possuía uma condição grave que aumenta a pressão no sistema nervoso central. Por isso, precisava de uma neurocirurgia especializada.

Outra operação da FAB, executada pelo Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação e pelo Esquadrão Puma em Candelária, aconteceu na segunda-feira (3) para resgatar uma criança de 5 dias de vida que precisava de um tratamento sanguíneo especializado. O bebê foi levado para atendimento em São Leopoldo.

O novo modelo de incubadora foi fornecido para a Operação Taquari 2 pela Equipe Aeromédica da Força Nacional do Sistema Único de Saúde.

Mais de 71 mil pessoas foram resgatadas pelas Forças Armadas por via aérea, fluvial e terrestre no Rio Grande do Sul durante as enchentes que castigaram o Estado.

