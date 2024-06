Economia Puxado pelo setor de serviços, PIB brasileiro cresce 0,8% no primeiro trimestre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Os dados do PIB foram divulgados pelo IBGE

O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil teve alta de 0,8% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores. O setor de serviços puxou essa variação positiva, com elevação de 1,4%, principalmente devido às contribuições do comércio (3%), de informação e comunicação (2,1%) e de outras atividades de serviços (1,6%).

A agropecuária cresceu 11,3%, e a indústria registrou uma pequena variação negativa (-0,1%), que é considerada estabilidade. O PIB totalizou R$ 2,7 trilhões no primeiro trimestre de 2024.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve alta de 2,5% no PIB. A indústria (2,8%) e os serviços (3%) avançaram no período, enquanto a agropecuária (-3%) recuou.

O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em março de 2024 apresentou crescimento de 2,5% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.

