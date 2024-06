Força Nacional de Segurança permanecerá no Rio Grande do Sul por mais 30 dias

O Ministério da Justiça autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Sul por mais 30 dias. A medida atende a um pedido feito pelo governo gaúcho.

As tropas continuarão prestando apoio no policiamento ostensivo e nas atividades de preservação da ordem pública no Estado, que foi devastado por enchentes em maio. Mais de 300 agentes da Força Nacional estão no RS desde o mês passado.