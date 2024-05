Porto Alegre Força-tarefa reforça atendimento a animais resgatados das enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram convocados todos os 25 profissionais médicos veterinários do quadro de servidores concursados do Município. Foto: Divulgação Foram convocados todos os 25 profissionais médicos veterinários do quadro de servidores concursados do Município. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre organizou uma força-tarefa para reforçar a estrutura do Gabinete da Causa Animal (GCA) no acolhimento e tratamento dos animais abrigados pelo município e entidades da sociedade civil em decorrência da enchente.

Servidores do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos e do Gabinete de Comunicação Social passarão a apoiar o GCA por tempo indeterminado, com o intuito de estruturar a rede de apoio necessária para o atendimento da grande demanda hoje existente na Capital.

“A proteção animal é um tema caro à nossa gestão e também de saúde pública. Diante do aumento da demanda decorrente da enchente, estamos qualificando a estrutura de atendimento para dar o suporte necessário a esses resgates”, disse o prefeito Sebastião Melo.

As primeiras medidas foram tomadas sábado com a convocação de todos os 25 profissionais médicos veterinários do quadro de servidores concursados do Município alocados em diversos órgãos da prefeitura. Também foi autorizada a contratação emergencial de até 60 médicos veterinários. Doze profissionais se apresentaram já no sábado e o restante será incorporado ao longo da semana. Esse primeiro grupo percorreu diversos abrigos, o que possibilitou a sua alocação nas estruturas, em revezamento por turnos.

Conforme a Secretaria de Administração e Patrimônio, está sendo preparada a contratação de até 1,5 mil profissionais de serviços gerais objetivando atender a demanda dos abrigos da cidade, dos centros de recebimento e distribuição de doações, bem como a necessidade de apoio dos animais abrigados.

Ainda no sábado, o GCA realizou um encontro com as principais ONGs, coletivos e protetores cadastrados de Porto Alegre. Foi fechado consenso quanto à necessidade de procedimentos de castração dos animais hoje sob a tutela do poder público e das entidades, desde que observado o seu quadro clínico. Um documento, assinado pelas protetoras presentes foi entregue à prefeitura, pedindo também a criação ou utilização de hospitais de campanha e a vinda de castramóveis de outros municípios e estados brasileiros, visando ampliar o volume de esterilizações.

“É urgente que se estabeleçam protocolos e se estruture uma rede de atendimento que venha a substituir a mobilização hoje existentes nos abrigos. O trabalho da prefeitura e das entidades da sociedade civil tem sido essencial, mas precisamos levar em consideração a desmobilização das estruturas que hoje acolhem pessoas e aninais. Neste contexto, a presença do poder público nas esferas estadual e federal é extremamente necessária”, salienta Fabiana Ribeiro, titular do GCA.

Feira de adoção

Neste sábado (25), das 13h às 17h, acontece uma nova edição da feira de adoção de animais, na Unidade de Saúde Animal Victória – USAv (Estrada Bérico José Bernardes 3489), bairro Lomba do Pinheiro.

São 200 cães e gatos disponíveis para adoção – todos saudáveis, entregues aos novos tutores castrados, microchipados e vacinados.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e preencher um formulário no local. Para adotar cães, é necessário levar guia ou peitoral. Para gatos, caixa de transporte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/forca-tarefa-reforca-atendimento-a-animais-resgatados-das-enchentes-em-porto-alegre/

Força-tarefa reforça atendimento a animais resgatados das enchentes em Porto Alegre

2024-05-20