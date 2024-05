Rio Grande do Sul Liberada a venda de passagens na Base Aérea de Canoas; voos começam nesta quarta

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

A base aérea servirá como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Foto: Guilherme Pereira/PMC A base aérea servirá como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. (Foto: Guilherme Pereira/PMC) Foto: Guilherme Pereira/PMC

Será liberada nesta terça-feira (21) a venda de bilhetes de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre. As viagens começarão nesta quarta-feira (22). O acréscimo é de 18 novos voos, além dos 116 semanais anunciados na primeira fase do plano de aviação emergencial no Rio Grande do Sul.

Com o novo anúncio, ao todo serão 134 voos para acesso ao Rio Grande do Sul.

Confira a malha aérea emergencial:

Aeroporto de Caxias do Sul: 39 voos semanais

Aeroporto de Santo Ângelo: 6 voos semanais

Aeroporto de Passo Fundo: 21 voos semanais

Aeroporto de Pelotas: 6 voos semanais

Aeroporto de Santa Maria: 3 voos semanais

Aeroporto de Uruguaiana: 3 voos semanais

Aeroporto de Florianópolis: 14 voos semanais

Aeroporto de Jaguaruna: 7 voos semanais

Base Aérea de Canoas: 35 voos semanais

Pela decisão, o espaço, destinado à aviação militar, poderá ser utilizado para o transporte civil de passageiros e cargas.

A base aérea servirá como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, interditado em razão das enchentes que assolam mais de 90% do Rio Grande do Sul.

Na última semana, o ministério de Portos e Aeroportos encaminhou a solicitação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que autorizou a operação de voos comerciais na Base Aérea.

A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) encaminhou um ofício para a Fraport, questionando o interesse e a disponibilidade da concessionária do Aeroporto Salgado Filho em operar emergencialmente a Base Aérea de Canoas. A concessionária informou estar disponível para realizar a operação.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado na noite do último dia 3, em razão do elevado volume de chuvas em Porto Alegre. A venda de passagens com origem ou destino ao Salgado Filho também foi suspensa.

Segundo a Fraport, alagamentos no terminal e nas pistas impedem a operação do espaço. A princípio, de acordo com a empresa, a interdição do aeroporto será mantida até o próximo dia 30.

Conforme balanço mais recente divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul, os aeroportos administrados pelo Palácio Piratini nas cidades de Capão da Canoa, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Santo Ângelo, Torres e Canela operam normalmente.

Os aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana administrados pela CCR aeroportos também operam normalmente. O mesmo acontece com os aeroportos municipais de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Santa Maria.

