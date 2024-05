Rio Grande do Sul RS já tem 143 mortos e 125 desaparecidos. Mais de 620 mil deixaram suas casas

Mais de 81 mil gaúchos já foram encaminhados a abrigos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Boletim divulgado na noite desse domingo (12) pela Defesa Civil Estadual ampliou para 143 o número de mortos pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim do mês passado. Outros 125 gaúchos estão desaparecidos e mais 620 mil tiveram que deixar seus lares (81,2 mil foram encaminhados a abrigos). Já os resgates abrangem 76,4 mil pessoas e 10,6 mil animais.

Dentre perdas humanas e materiais, mais de 2,11 milhões dos 11,3 milhões de habitantes (18,6%) do Estado tiveram suas vidas afetadas de algum modo pela tragédia climática. Ao todo, 447 dos 497 municípios (cerca de 90%) registram danos e prejuízos. A estatística inclui impacto à mobilidade rodoviária, com bloqueios parciais ou totais em 81 trechos de 49 estradas.

As operações de apoio, por sua vez, contam com um efetivo superior a 27,5 mil profissionais de segurança e salvamento, além de milhares de voluntários. Reforçam a logística 4,4 mil viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações náuticas.

Serviços essenciais

Já no que se refere à falta de serviços essenciais como água, luz e telefonia/internet, o governo gaúcho forneceu a seguinte atualização, com base em informações prestadas por empresas e concessionárias desses segmentos:

– CEEE Equatorial (dados de sábado): 144.517 pontos sem energia elétrica (8% do total de clientes).

– RGE Sul: 132.400 pontos sem energia elétrica (4,3% do total de clientes).

– Corsan: 165.446 clientes sem abastecimento de água (6% do total de clientes).

– Vivo: 6 municípios sem serviços de telefonia e internet.

– Tim: 2 municípios sem serviços de telefonia e internet.

– Claro: serviço normalizado.

Rede estadual de ensino

A Secretaria da Educação (Seduc) informou que 1.030 escolas da rede estadual continuam com atividades paralisadas em 244 municípios, impactando quase 360 mil estudantes. Dentre os motivos estão danos materiais (530 estabelecimentos) e o uso do espaço para acolhimento de desabrigados (84), bem como dificuldades de acesso.

Ainda não há previsão de retomada das aulas nas áreas abrangidas pelas Coordenadorias Regionais de Porto Alegre, Canoas (Região Metropolitana da Capital), Gravataí (idem), Guaíba (Região Carbonífera), São Leopoldo (Vale do Sinos), Estrela (Vale do Taquari), Cachoeira do Sul (Vale do Jacuí), Pelotas (Região Sul) e Rio Grande (Litoral Sul).

Alertas

Qualquer cidadão pode se cadastrar para recebimento de alertas meteorológicos da Defesa Civil Estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por mensagem SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, habilitando o envio dos avisos.

Também é possível se cadastrar por meio do aplicativo whatsapp. A adesão exige o registro pelo telefone (61) 2034-4611. Inicia-se então o contato por meio de um robô de atendimento, digitando-se apenas “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para começar a receber as mensagens.

(Marcello Campos)

