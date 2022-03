Brasil Forças Armadas apresentam a Bolsonaro alternativas para o Ministério da Defesa

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

O movimento parte principalmente do Exército. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O movimento parte principalmente do Exército. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Forças Armadas apresentaram ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nomes alternativos para ocupar o Ministério da Defesa com a provável saída de Braga Netto para ser vice de Bolsonaro para as eleições deste ano informaram fontes do governo e das Forças Armadas.

O movimento parte principalmente do Exército, que avalia que o comandante Paulo Sergio Nogueira tem exercido nesses oito meses à frente das tropas uma boa gestão e, principalmente, mantido a independência da força.

Os nomes sugeridos foram de três generais que integram o Alto Comando do Exército: o chefe do estado-maior do Exército, general Marcos Antonio Amaro; o chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas general Laerte de Souza Santos; e o comandante de Operações Terrestres, Marco Antonio Freire Gomes. Além deles, também foi sugerido o comandante da Marinha, almirante Garnier Santos.

