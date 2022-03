Política Sergio Moro reclama de ser escanteado de debate sobre terceira via

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

No ano passado, Moro chegou a capitanear as discussões para a formação de uma frente de centro. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil No ano passado, Moro chegou a capitanear as discussões para a formação de uma frente de centro. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-juiz federal Sergio Moro tem demonstrado incômodo com a ausência do Podemos no debate de partidos de centro para a composição de uma candidatura única de terceira via para a sucessão presidencial.

Segundo relatos feitos por lideranças de partidos de centro, o presidenciável tem se queixado do fato de não participar das últimas discussões entre dirigentes do MDB, PSDB e União Brasil, que estabeleceram o mês de junho como prazo para definir se haverá uma candidatura única da chamada terceira via.

Recentemente, de acordo com interlocutores do presidenciável, Moro expressou o incômodo a uma liderança do grupo de centro e demonstrou a disposição de participar do debate partidário.

No ano passado, Moro chegou a capitanear as discussões para a formação de uma frente de centro. Desde o início deste ano, no entanto, o Podemos se afastou do debate partidário, o que levou as três siglas a não incluírem o partido.

Atualmente, os partidos de centro contam com três pré-candidatos: o governador João Doria (PSDB), a senadora Simone Tebet (MDB) e o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil). A ideia é que eles componham uma chapa única.

Em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, empatado com Ciro Gomes (PDT), Moro tem enfrentado dificuldades em crescer nas pesquisas de opinião. Os críticos à sua candidatura apontam o alto índice de rejeição como um empecilho.

Os integrantes dos partidos de centro ainda acreditam que, até o início da campanha eleitoral, Ciro também deve conversar com o grupo em nome de uma frente única, mas a chance de ele eventualmente abrir mão de sua candidatura é considerada remota.

