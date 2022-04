Política Forças Armadas aprovam compra de 35 mil unidades de Viagra

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dosagem das unidades encomendadas pelas Forças Armadas é orientada apenas para disfunção erétil. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Forças Armadas (FA) aprovaram a compra de mais de 35 mil unidades de sildenafila, substância geralmente utilizada para tratar disfunção erétil e conhecida pelo nome comercial de Viagra.

A Marinha e a Aeronáutica informaram, no entanto, que as licitações são para o tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), uma doença rara que eleva a pressão arterial e afeta os vasos dos pulmões. Mas, embora a sildenafila de fato seja utilizado para a HAP, a dosagem das unidades encomendadas pelas FA não é orientada para essa finalidade, explica especialista e mostram informações da bula do remédio.

Do total de 35 mil comprimidos, o processo licitatórios solicita a aquisição de “sildenafila” de 25 miligramas (mg) e 50 mg, distribuídos da seguinte forma:

— 28.320 unidades destinadas à Marinha;

— 5 mil unidades destinadas ao Exército;

— 2 mil unidades destinadas à Aeronáutica.

A Marinha e a Aeronáutica informaram que as licitações são para tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), e o Exército não respondeu. A sildenafila é de fato utilizada para a HAP, porém apenas na dosagem de 20 mg, explica a coordenadora da Comissão de Circulação Pulmonar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Veronica Amado.

“A Sildenafila foi liberada em bula para hipertensão arterial pulmonar na dose de 20mg, que pode ser receitada de 8/8 horas até o máximo de quatro comprimidos de 8/8 horas. A programação terapêutica é feita com essa dose. Usar doses de 25mg (como a do Viagra) não traz impactos graves à saúde, porém, segue programação e posologias diferentes das estudadas, com doses excedentes ou inferiores às recomendadas”, afirma a pneumologista.

De acordo com a bula do remédio, a substância comercializada nas dosagens de 25 mg ou 50 mg – como as das unidades encomendadas pelas FA – ou de 100 mg são indicadas apenas para “tratamento da disfunção erétil, que se entende como sendo a incapacidade de atingir ou manter uma ereção suficiente para um desempenho sexual satisfatório”. Nessas dosagens, não há menção na bula à HAP.

Já na versão em 20 mg, a bula informa ser indicado “para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar” por “melhorar a capacidade para realização de exercícios e reduzir a pressão arterial pulmonar média”.

Em nota, o Ministério da Defesa informou que o medicamento é recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de HAP e que “os processos de compras das Forças Armadas são transparentes e obedecem aos princípios constitucionais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política