Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Os militares se somaram às equipes de agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Os militares se somaram às equipes de agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre iniciou nesta quarta-feira (21), atividade em parceria com o Exército Brasileiro, para orientar a comunidade, identificar e eliminar criadouros de mosquitos e fazer busca ativa de casos compatíveis com a dengue.

Os 20 militares se somaram às equipes de agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que percorreram ruas do bairro Glória, na Zona Leste. O Comando do Exército estima que esse número pode chegar a 80 militares nas próximas ações.

Bairro com características residenciais, com maior número de casas do que prédios, as equipes conversaram com moradores, vistoriaram pátios e prestaram informações à população.

Agentes de combate a endemias também coletaram larvas que são encaminhadas ao laboratório de entomologia da Vigilância em Saúde da SMS para identificação. As atividades com participação de militares terão prosseguimento nesta semana. Na quinta (22), haverá visitação a ruas do bairro Higienópolis e na divisa dos bairros Vila Ipiranga e Jardim Europa. As ações serão no turno da manhã, a partir das 9h em ambos os bairros.

