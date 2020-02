Notas Brasil Forças Armadas vão fazer segurança externa de presídio em Brasília

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

As Forças Armadas vão fazer a segurança externa da penitenciária federal, em Brasília. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro está publicado na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial da União. Caberá ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, definir a alocação dos meios disponíveis e o raio de atuação dos militares no perímetro externo do presídio.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário